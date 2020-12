Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Lampertheim: Silberner Maserati durch Verkehrsunfall in der Zweiten Neugasse beschädigt/Unfallzeugen gesucht

LampertheimLampertheim (ots)

Am Mittwoch (16.12.) in der Zeit von 20:00 h bis 20:30 h streifte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer einen silbernen Maserati , der in der Zweiten Neugasse, Höhe Hausnummer 1 am Fahrbahnrand parkte. Der bisher unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um Sachschaden in Höhe von ca. 600 h zu kümmern. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 06206 9440-0 bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim.

