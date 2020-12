Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Einbruch in Lagerhalle

LampertheimLampertheim (ots)

Bei einem Einbruch in einer Lagerhalle in der Chemiestraße, Höhe Bauhofstraße haben Eindringlinge 200 Euro Wechselgeld gestohlen. Die Täter durchtrennten zwischen Mittwochnachmittag (16.12.), 16 Uhr und Donnerstagmorgen (17.12.), 7.40 Uhr zunächst die Elektrik am Haupteingang zur Lagerhalle. Um jedoch in die Halle zu gelangen, wurde ein Fenster eingeschlagen. Im Büroraum nahmen sie das aufgefundene Geld mit.

Wer im Tatzeitraum Beobachtungen auf dem Gelände der Firma gemacht hat, wird gebeten sich bei der Polizei in Lampertheim (DEG) zu melden. Telefon: 06206 / 94400.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Hansmann

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell