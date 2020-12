Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Neckarsteinach: Passat Kombi angefahren

Polizei sucht Unfallverursacher und Zeugen

NeckarsteinachNeckarsteinach (ots)

Mindestens 1500 Euro wird der Reparaturschaden an einem VW Passat Kombi kosten, nachdem der Wagen am Dienstag (15.12.) auf dem Parkplatz zur Zufahrt zum Radweg nach Schönau angefahren wurde. Beschädigt wurde die Beleuchtung, Stoßstange und ein Kotflügel im Heckbereich. Der Unfallverursacher ist bislang nicht bekannt, weshalb die Polizei in Wald-Michelbach die Ermittlungen zu ihm aufgenommen hat.

Der Verursacher, wie auch Zeugen, die den Vorfall gesehen haben und/ oder Hinweise geben können, melden sich bitte unter der 06207 / 94050 bei der Polizeistation Wald-Michelbach

