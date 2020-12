Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Friseursalon im Visier Krimineller

Polizei sucht Zeugen

DarmstadtDarmstadt (ots)

Ein Friseursalon in der Bismarckstraße rückte am Mittwochabend (16.12.) im Tatzeitraum zwischen 20 und 22 Uhr in das Visier Krimineller.

Unter Gewalteinwirkung verschafften sich die Unbekannten Zutritt zum Salon. Nachdem sie die Räumlichkeiten durchwühlten, flüchteten sie mit mehreren Friseurartikeln unerkannt. Darunter befanden sich unter anderem Elektrogeräte sowie Pflegemittel. Ersten polizeilichen Schätzungen zufolge wird der Schaden insgesamt auf rund 2200 Euro geschätzt.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe Darmstadt-City unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

