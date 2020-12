Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kein Führerschein, kein Versicherungsschutz und unter Drogeneinfluss auf E-Skateboard unterwegs

29-Jähriger nach Kontrolle festgenommen und Strafverfahren eingeleitet

DarmstadtDarmstadt (ots)

Ohne im Besitz eines Führerscheins zu sein, unter dem Einfluss von Drogen und unterwegs auf einem E-Skateboard ohne Versicherungskennzeichen. Unter diesen Gegebenheiten stoppten Polizeibeamte des 1. Reviers am Mittwochmorgen (16.12.) gegen 7 Uhr einen 29-Jährigen in der Kasinostraße. Bei einem anschließend freiwillig durchgeführten Drogentest bestätigte sich zudem der Konsum von Drogen und bei der Durchsuchung des Mannes stellten die Polizisten außerdem mehr als 3 Gramm Marihuana sicher. Damit endete der frühe Morgen des 29-Jährigen auf der Polizeiwache. Dort erfolgte neben der Anzeigenerstattung auch eine Blutprobenentnahme. Jetzt wird sich der Darmstädter zukünftig in gleich mehreren Verfahren strafrechtlich verantworten müssen.

