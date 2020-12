Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reichelsheim/ Fränkisch-Crumbach: Carina Oberle ist neue Schutzfrau vor Ort

Bild-Infos

Download

Reichelsheim/ Fränkisch-CrumbachReichelsheim/ Fränkisch-Crumbach (ots)

Polizeioberkommissarin Carina Oberle hat am 1. Dezember als neue Schutzfrau vor Ort (SvO) die Aufgaben von Polizeihauptkommissar Hartmut Schwöbel übernommen, der sich Ende November in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet hat.

Mit Carina Oberle übernimmt eine erfahrene Schutzfrau die Belange der Gemeinden Reichelsheim und Fränkisch-Crumbach. Das neue Zuständigkeitsgebiet ist für die 50-jährige Polizeioberkommissarin allerdings kein Neuland. Als Sachbearbeiterin in einer Ermittlungsgruppe und zuletzt im Wechselschichtdienst der Polizeistation Erbach gehörten die Gemeinden Reichelsheim und Fränkisch-Crumbach bereits zu ihrem Dienstgebiet. Neben ihrer Arbeit engagiert sich Carina Oberle für die Gewaltprävention, für die sie federführend Infoveranstaltungen zum Thema "Häusliche Gewalt" erarbeitet und mit anderen Stellen und Behörden bereits erfolgreich durchgeführt hat.

Die neue Schutzfrau vor Ort lebt mit ihrem Mann und ihren drei Kindern in Erbach. In ihrer Freizeit ist sie Vorstandsmitglied in einem Ju-Jutsu Verein. Als aktive Trainerin unterrichtet Carina Oberle Kinder und Erwachsene.

Von Montag bis Freitag ist Oberle in der Regel zwischen 9 Uhr und 15 Uhr in den Räumen der Bismarckstraße 24 in Reichelsheim anzutreffen. Telefonisch kann sie über die Festnetznummer 06164 / 7569540 oder Handy 0172/ 6531666 erreicht werden.

Medienhinweis: Das Lichtbild von Frau Oberle liegt zum Download in unserer digitalen Pressemappe bereit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Hansmann

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell