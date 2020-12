Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Smartphones aus Handyladen gestohlen

Wer kann Hinweise zu dem Täter geben?

BensheimBensheim (ots)

Vier Smartphones im Wert von über 5600 Euro schnappte sich am Dienstagnachmittag (15.12.) ein Dieb und rannte weg. Der Vorfall passierte um kurz vor 15 Uhr in einem Geschäft in der Hauptstraße, Ecke Schlinkengasse, während Kunden im Laden bedient wurden.

Der geflüchtete Dieb ist etwa 25 Jahre alt und trug eine hellgraue Jacke mit rot/orangenen Applikationen. Nach Zeugenaussagen hat er kurze dunkle Haare und einen dunklen Teint.

Wer den Täter gesehen hat oder Hinweise zu ihm geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei (DEG) in Bensheim. Telefon: 06251/ 84680.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Hansmann

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell