Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt-Bobstadt: Einbrecher mit Gewissensbisse?

BürstadtBürstadt (ots)

Scheinbar hatten Einbrecher am Dienstagnachmittag (15.12.) doch ein schlechtes Gewissen, als sie nach dem Einbruch in ein Einfamilienhaus die Bewohnerin bemerkt hatten. Ohne Beute sind die Täter aus dem Wohnzimmer des Hauses in der Sudentenstraße, Nähe Dankwartstraße verschwunden. Zuvor, zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr, drangen sie durch die aufgebrochene Terrassentür ein, während die Hausbewohnerin in der Küche beschäftigt war.

Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen bemerkt hat, meldet sich bitte beim Kommissariat 21/22 in Heppenheim. Telefon: 06252/ 7060.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Hansmann

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell