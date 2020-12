Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht Mainzer Str. Höhe Nr. 44 in Büttelborn 15.12.2020 12:26 Uhr

64572 Büttelborn64572 Büttelborn (ots)

Die Fahrzeugführerin parkte ihren schwarzen Opel Sports Tourer in Büttelborn, auf Höhe der Hausnummer 44 in der Mainzer Straße. Ein unbekannter weißer Pkw befuhr die Mainzer Straße, aus Richtung Groß-Gerau kommend, in Richtung Griesheim. Im Vorbeifahren touchierte der weiße Pkw den geparkten schwarzen Wagen. Es entstand Sachschaden am geparkten Opel. Der finanzielle Schaden beträgt ca. 150,- EUR. Der Verursacher entfernte sich unmittelbar vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Mögliche Zeugen mögen sich bitte mit der Polizeistation Groß-Gerau in Verbindung setzen, unter Telefonnummer 06152-1750.

