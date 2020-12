Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Weißer Sprinter (F-GA 215) gestohlen

Mit dem Auto erbeuten Täter Werkzeug

WeiterstadtWeiterstadt (ots)

In der Nacht zum Dienstag (14.-15.12.) haben noch unbekannte Täter einen "Am Blindgraben" abgestellten weißen Sprinter entwendet. In dem Fahrzeug vom Hersteller Mercedes-Benz befanden sich zudem unterschiedliche Werkzeuge im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren an dem Auto die Kennzeichen F-GA 215 angebracht. Auf welche Weise sich die Diebe Zugang zu dem Sprinter verschafften, ist bislang noch unklar. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen zur Tatzeit und in Tatortnähe beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der Polizei in Darmstadt zu melden (Rufnummer 06151/969-0).

