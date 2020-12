Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Einbruch in Wohnung

Täter erbeuten Laptop und Navi

WeiterstadtWeiterstadt (ots)

Am Montagabend (14.12.) sind die Spuren von Einbrechern in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Mainzer Straße entdeckt und die Polizei informiert worden. Aufgrund einer längeren Abwesenheit der Wohnungsbesitzer reicht die Tatzeit bis mindestens Dienstag den 10.11.2020 zurück. In diesem Zeitraum hatten die Kriminellen die Eingangstür der Wohnung im zweiten Obergeschoss aufgehebelt und sich damit gewaltsam Zugang zu den Räumen verschafft. Aus diesen entwendeten sie unter anderem ein Laptop, bevor sie die Flucht antraten. Möglicherweise konnten die Unbekannten von Zeugen in dem Mehrfamilienhaus beobachtet werden? Die Kripo in Darmstadt (K21/22) ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

