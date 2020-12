Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Weißer Lastwagen (KH-TC 596) entwendet

Zeugen gesucht

DieburgDieburg (ots)

In der Zeit zwischen Freitag (11.12.) und Montag (14.12.) ist ein in der Güterstraße geparkter weißer Lastwagen, Modell Atego, von noch unbekannten Dieben gestohlen worden. Zum Zeitpunkt der Tat waren an dem Fahrzeug die Kennzeichen KH-TC 596 angebracht. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Dieburg ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06071/96560 sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung der Täter dienlich sind, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell