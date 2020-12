Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Diebe stehlen Opel-Katalysator

ViernheimViernheim (ots)

Der Katalysator eines Opel Astra wurde am Wochenende, zwischen Samstagabend (12.12.) und Montagmorgen (14.12.), in der Heinrich-von-Brentano-Allee von Dieben abmontiert. Der Diebstahl fiel erst auf, nachdem am Montagmorgen der Motor gestartet wurde. Wer im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kommissariat 21/ 22 in Heppenheim zu melden. Telefon: 06252 / 7060.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Hansmann

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell