Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Michelstadt: Von Unfallstelle geflüchtet/Polizei sucht Zeugen

MichelstadtMichelstadt (ots)

Am Sonntag (13.12) zwischen 18.00 und 22.00 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer eine schwarze Mercedes Limosine, der in der Marktstraße am Großparkplatz "Altstadt" abgestellt war. Etwa 5000 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das an der Beifahrerseite erheblich beschädigt wurde. Hinweise nimmt die Polizeistation Erbach im Odenwald unter der Telefonnummer 06062/9530 entgegen.

