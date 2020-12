Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach Einbruchsversuch in Kiosk gesucht

DarmstadtDarmstadt (ots)

Für den Fortgang von Ermittlungen, die im Zusammenhang mit einem versuchten Einbruch in einen Kiosk in der Neckarstraße stehen, suchen die Beamten der EDC (Ermittlungsgruppe City) Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. 2000 Euro Sachschaden ist die vorläufige Bilanz des kriminellen Vorhabens von noch unbekannten Tätern, die es in der Nacht zum Donnerstag (9.-10.12.), auf den Verkaufsraum abgesehenen hatten. Mehrere Vorhängeschlösser hatten die Täter gewaltsam durchtrennt und zudem mit einem Hebelwerkzeug versucht die Tür aufzubrechen. Glücklicherweise hielt diese dem Vorhaben stand. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei den Ordnungshütern in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/9690 zu melden.

