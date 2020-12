Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Modautal: Metzgerei im Visier Krimineller

ModautalModautal (ots)

Bei einem Einbruch in ein Ladengeschäft in der Brunnengasse haben bislang noch unbekannten Täter am Samstagabend (12.12.) unter anderem einen Tresor erbeutet. Zwischen 20 Uhr und 21.20 Uhr drangen die Kriminellen auf noch nicht bekannte Art und Weise in das Anwesen im Stadtteil Lützelbach ein. Hier wurde nach bisherigen Erkenntnissen zunächst der Verkaufsraum der dortigen Metzgerei nach Wertgegenständen durchsucht und rund 300 Wechselgeld aus der Kasse entwendet. Anschließend verschafften sich die Eindringlinge auch zu den Büroräumen im ersten Obergeschoss Zutritt. Aus einem dortigen Metallschrank entnahmen sie einen Tresor und flüchteten anschließend unerkannt mit ihrer Beute. Das Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei in Darmstadt nimmt Zeugenhinweise in dieser Sache unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

