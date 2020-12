Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Trebur: Mehrere Wohnwagen auf Campingplatz im Visier Krimineller

TreburTrebur (ots)

Mindestens fünf Wohnwagen auf einem Campingplatz am Badesee außerhalb von Trebur, gerieten in der Zeit zwischen Donnerstag (10.12.) und Freitag (11.12.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter drangen gewaltsam in die Wohnwagen ein und durchsuchten anschließend Behältnisse. Ob auch etwas gestohlen wurde, müssen nun die polizeilichen Ermittlungen zeigen.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell