Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Einbrecher lassen Tresor mitgehen

WeiterstadtWeiterstadt (ots)

Mit Bargeld haben Kriminelle in der Nacht zum Samstag (12.12.) nach einem Einbruch in Büroräume das Weite gesucht. Gegen 6.50 Uhr am Samstagmorgen bemerkten Zeugen die Spuren der Eindringlinge, die seit 20 Uhr am Vorabend die Räumlichkeiten des landwirtschaftlichen Hofes außerhalb von Weiterstadt heimgesucht hatten. Nach bisherigen Ermittlungen waren die Täter durch eine aufgehebelte Außentür in das Innere des Anwesens eingedrungen. Hier galt ihr Interesse einem Tresor, der ebenfalls gewaltsam geöffnet wurde. Anschließend entnahmen die Unbekannten das Geld aus dem Inneren und flüchteten unerkannt mit ihrer Beute. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen können sich unter der Rufnummer 06151/969-0 beim Kommissariat 21/22 melden.

