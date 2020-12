Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

WeiterstadtWeiterstadt (ots)

Auf Schmuck hatten es Kriminelle bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Laufe des Samstags (12.12.) abgesehen. Zwischen circa 16 Uhr und 20.20 Uhr verschafften sich die bislang noch unbekannten Täter durch eine aufgebrochene Kellertür gewaltsam Zutritt zu dem Anwesen in der Heinrichstraße. Im Inneren durchsuchten sie alle Räume nach Wertgegenständen. Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendeten sie unter anderem mehrere Halsketten und Armbänder. Der genaue Wert der Beute steht noch nicht fest. Das Kommissariat 21/22 der Darmstädter Kripo hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise. Wem sind im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen? Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

