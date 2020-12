Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Zeugen nach Einbruch gesucht

RaunheimRaunheim (ots)

Nach einem Einbruch in ein Geschäft in der Bahnhofstraße in der Nacht zum Samstag (12.12.) hat die Polizei in Rüsselsheim die Ermittlungen eingeleitet.

Zwischen 20.20 Uhr am Freitag und 9 Uhr am nächsten Morgen drangen Kriminelle auf bislang noch unbekannte Art und Weise in das Anwesen ein. Aus dem Verkaufsraum entwendeten die Täter nach derzeitigen Erkenntnissen Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro. Mit ihrer Beute suchten sie anschließend unerkannt die Flucht.

Zeugen, denen im Tatzeitraum Verdächtiges in Tatortnähe aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/696-0 bei der Polizei in Rüsselsheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell