POL-DADI: Darmstadt: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

DarmstadtDarmstadt (ots)

In der Mollerstraße, in Nähe der Hausnummer 17, kam es in dem Zeitraum zwischen Sonntag, 06.12.20, 20:00 Uhr und Montag, 07.12.20, 18:00 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein noch unbekanntes Fahrzeug streifte in dieser Zeit einen am Straßenrand geparkten schwarzen Mercedes-Kombi. An dem Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- Euro. Das unbekannte Fahrzeug entfernte sich im Anschluss an den Unfall von der Örtlichkeit.

Die Polizei sucht nun Unfallzeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug geben können.

Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier in Darmstadt. Telefon 06151/969-3610

Berichterstatterin: KK-A'in Heimsch

