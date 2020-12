POL-HP: Pkw fährt gegen Hauswand

Polizeipräsidium Südhessen

Am Freitagabend (11.12.) ereignete sich gegen 20:00 Uhr in Lorsch ein Verkehrsunfall bei dem die beiden 32-jährigen Insassen eines Porsche leicht verletzt wurden. Der Fahrer des Pkw war zuvor am Kaiser-Wilhelm-Platz nach rechts von der Straße abgekommen und gegen ein Haus gefahren. Die beiden Männer aus Lorsch konnten das Fahrzeug selbstständig verlassen. Da beide unter dem Einfluss von Alkohol standen und die Fahrereigenschaft noch nicht abschließend geklärt werden konnte, dauern die Ermittlungen dahingehend noch an. Beide Personen mussten sich einer Blutentnahme unterziehen und der Pkw wurde durch die Polizei sichergestellt. Am Haus und am PKW entstand Sachschaden in Höhe von mehreren 10.000 EUR. Zur Unterstützung und Sicherung der Unfallstelle wurden die Feuerwehr und das THW aus Lorsch eingesetzt.

