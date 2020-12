Polizeipräsidium Südhessen

13-Jähriger leicht verletzt

Am Mittwochmittag (9.12.), gegen 13.15 Uhr, kam es in der Wixhäuser Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein unbekannter Fahrzeugführer flüchtete. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand war ein 13 Jahre alter Radfahrer auf dem Radweg der Kreisstraße 165 von Erzhausen in Richtung Weiterstadt unterwegs. Die gleiche Richtung befuhr ein unbekannter Fahrer mit einem roten Wagen. Am Ende der dortigen Brücke, bog der unbekannte Wagenlenker nach rechts in die Wixhäuser Straße ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem geradeausfahrenden 13-jährigen Radler. Durch den Aufprall stürzte der 13-Jährige und verletzte sich leicht. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt weiter fort. Ob durch den Zusammenstoß ein Schaden am roten Wagen entstanden ist, ist derzeit nicht bekannt.

Passanten oder Zeugen, die den Unfall mitbekommen haben oder Hinweise zum Aufenthalt des flüchtigen Fahrzeugführers geben können, werden gebeten, sich beim 3. Polizeirevier in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-3810 zu melden.

