POL-DA: Groß-Rohrheim: "In die Zange genommen"

Taschendiebe greifen in die Einkaufstasche

Groß-RohrheimGroß-Rohrheim (ots)

Eine Seniorin wurde am Donnerstagnachmittag (10.12.) von zwei Männern in einem Discountmarkt in der Straße "Die Neuwiese" bestohlen. Die Täter konnten die Geldbörse mit etwa 80 Euro, zwei Bankkarten sowie Personaldokumente stehlen.

Der Taschendiebstahl soll in der Lebensmittelabteilung des Marktes gegen 16.30 Uhr stattgefunden haben. Während die über 80-Jährige nach Kartoffelklößen Ausschau hielt, wurde sie von den Fremden förmlich in die Zange genommen. Die Täter stellten sich neben der Frau. Geschickt und unbemerkt konnte das Portemonnaie aus der Einkaufstasche gezogen werden.

Die Gesuchten sind etwa 30 Jahre alt und zwischen 1,70 Meter und 1,90 Meter groß. Beide haben kurze dunkle Haare und trugen dunkle Winterjacken. Nach Aussage der Seniorin sollen sich die Männer in einer osteuropäischen Sprache unterhalten haben.

Wer die Männer bemerkt hat und Hinweise zu ihnen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei (DEG) in Lampertheim. Telefon: 06206 / 94400.

Damit Sie gar nicht erst in diese Lage kommen, gibt die Polizei folgende Tipps:

- Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie tatsächlich benötigen. - Tragen Sie Geld und Zahlungskarten sowie Papiere und andere Wertgegenstände immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Ihre Hand- oder Umhängetasche immer mit der Verschlussseite zum Körper und halten Sie sie stets geschlossen. - Lassen Sie Ihre Tasche oder Jacke niemals unbeaufsichtigt. - Achten Sie in einem Menschengedränge verstärkt auf Ihre Wertsachen. - Sperren Sie im Fall eines Diebstahls sofort Ihre Kredit- und Girokarte unter dem Sperr-Notruf 116 116 sowie die Girokarte im polizeilichen Meldesystem KUNO für das Lastschriftenverfahren.

