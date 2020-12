Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Hirschhorn: Porsche Panamera mutwillig verkratzt

HirschhornHirschhorn (ots)

Mutwillig ist ein Porsche Panamera zerkratzt worden. Der Lackschaden dürfte mindestens 4000 Euro hoch sein. Der Wagen parkte zwischen Donnerstagabend (10.12.), 19 Uhr und Freitagmorgen (11.12.), 9 Uhr "An der Stadtmauer", in der Nähe des Marktplatzes, als der Verursacher mit einem spitzen Gegenstand an der rechten Fahrzeugseite entlang fuhr.

Alle Beobachtungen und Hinweise hierzu nimmt der Polizeiposten Hirschhorn entgegen. Telefon: 06272 / 93050.

