Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Werkzeug aus weiterem Wagen gestohlen

Kripo nimmt Zeugenhinweise entgegen

Bensheim (ots)

Nachdem Werkzeug aus einem VW Crafter zwischen Mittwochnachmittag (9.12.) und Donnerstagmorgen (10.12.) in der Kriemhildstraße gestohlen wurde (wir haben berichtet), hat sich ein weiterer Geschädigter gemeldet. Im gleichen Tatzeitraum waren die Täter auch in der Frankensteinstraße unterwegs. Dort bedienten sie sich aus einem roten Peugeot Boxer. Um verschiedene Werkzeugstücke im Wert von circa 3000 Euro stehlen zu können, wurde die Hecktür des Transporters gewaltsam aufgebrochen. Die Ermittler (K 21/ 22) in Heppenheim suchen Zeugen, die zwischen der Kriemhildstraße und der Frankensteinstraße Beobachtungen zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen gemacht haben. Telefonisch sind die Beamten unter der Rufnummer 06252 / 7060 zu erreichen.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4787944

