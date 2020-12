Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Darmstadt: Von Unfallstelle geflüchtet/ Polizei sucht Zeugen

DarmstadtDarmstadt (ots)

Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht: Darmstadt - Am Mittwoch, den 09.12.2020 zwischen 07:45 Uhr und 12:00 Uhr kam es in der Gervinusstraße zu einer Verkehrsunfallflucht, nachdem ein blaues Fahrzeug zwei am Straßenrand geparkte Autos streifte und beschädigte. Die Polizei sucht nun Unfallzeugen, oder Personen, die einen Hinweis auf dieses Fahrzeug geben können. Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier in Darmstadt, Telefon 06151/969 3610.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg

1. Polizeirevier

Bismarckstraße 16

64293 Darmstadt

$user.getFirstName() $user.getName()

Telefon: 06151 / 969-3610

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell