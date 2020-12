Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Hubschraubereinsatz nach Handtaschendiebstahl

Groß-GerauGroß-Gerau (ots)

Nach einem Handtaschendiebstahl in der Büttelborner Straße im Ortsteil Berkach war im Rahmen der Fahndung nach dem flüchtigen Tatverdächtigen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Gegen 16.15 Uhr verständigten Zeugen über Notruf die Polizei und gaben an, dass ihre Nachbarin überfallen wurde. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Kriminelle die 84 Jahre alte Frau vor deren Anwesen angesprochen und seine Hilfe angeboten. Als die Seniorin dies ablehnte, verließ der Täter das Grundstück und entwendete dabei die Handtasche der Dame, die auf dem Boden stand. Mit seiner Beute, in der sich rund 60 Euro Bargeld sowie persönliche Dokumente befanden, flüchtete der Dieb in Richtung Feld beziehungsweise Büttelborn. Zeugen ist in dem Zusammenhang ein weißer SUV, ähnlich einem VW Tiguan, mit Groß-Genauer Nummernschild aufgefallen, der aus der Seitenstraße mit hoher Geschwindigkeit weggefahren wäre. Ob das Auto mit der Tat in Zusammenhang steht und als Fluchtfahrzeug genutzt wurde, ist derzeit noch unklar.

Der Tatverdächtige war circa 20 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß. Er war mit einer schwarzen Adidas Jogginghose, einem grauen Hoody, einer schwarzen Jacke sowie einer dunklen Mütze bekleidet. Zudem hatte er die Kapuze des Pullovers aufgezogen. Bei der Fahndung nach dem Flüchtenden sowie dem Fahrzeug waren zahlreiche Streifen sowie ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Bislang verlief diese jedoch ohne Erfolg. Zeugen, denen der Beschriebene oder das Auto aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei in Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/175-0 zu melden.

