Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Zeugen nach Autoaufbruch gesucht

BensheimBensheim (ots)

In der Kriemhildstraße haben bislang noch unbekannte Täter in der Zeit von Mittwochnachmittag (09.12.) bis Donnerstagmorgen (10.12.) ein Auto aufgebrochen und Beute gemacht. Gegen 10 Uhr verständigten Zeugen die Polizei und gaben an, dass Kriminelle die Hecktür eines weißen VW Crafter gewaltsam geöffnet hatten. Nach derzeitigen Erkenntnissen waren sie anschließend ins Innere eingedrungen und hatten hieraus unter anderem eine Motorsäge, eine Flex sowie einen Akkuschrauber im Wert von über 2.000 Euro entwendet. Der Tatzeitraum reich bis 14 Uhr am Vortag zurück. Mit dem Diebesgut ergriffen die Unbekannten anschließend unerkannt die Flucht. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/706-0 bei der Heppenheimer Kripo (K 21/22) zu melden.

