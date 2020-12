Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfallfluch in Alsbach-Hähnlein, Waldstraße Ecke Gernsheimer Straße - Zeugenaufruf -

Alsbach-HähnleinAlsbach-Hähnlein (ots)

Am Dienstag, 08.12.2020, 16.30 Uhr, streifte ein dunkelblauer "Kompaktwagen" in Hähnlein beim Rechtsabbiegen von der Gernsheimer Straße in die Waldstraße einen wartenden Pkw an der linken Fahrzeugseite. Der ca. 65-jährige Fahrer bemerkte dies offensichtlich, entfernte sich aber unerlaubt von der Unfallstelle. Laut Zeugen handelt es sich vermutlich um ein polnisches Kennzeichen, das mit einem "I" beginnt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Pfungstadt, Tel.: 06157-95090.

