Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Solarbatterie bei Einbruch entwendet

ViernheimViernheim (ots)

Unbekannte sind in der Zeit vom 1. Dezember bis Mittwochnachmittag (09.12.) in ein Gartenhaus in der Straße "Am Lampertheimer Weg" eingedrungen. Die Spuren der Kriminellen stellten Zeugen gegen 16 Uhr am Mittwoch fest, der Tatzeitraum reicht jedoch bis Anfang Dezember zurück. Nach bisherigen Erkenntnissen brachen die Täter ein Vorhängeschloss auf, um in das Innere des Hauses zu gelangen. Hieraus entwendeten sie eine Solarbatterie und eine Heckenschere im Gesamtwert von rund 350 Euro. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizei in Viernheim unter der Rufnummer 06204/9377-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell