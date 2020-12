Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Büroräume nach Wertgegenständen durchsucht

Täter machen keine Beute

DarmstadtDarmstadt (ots)

Nach derzeitigem Erkenntnisstand haben noch unbekannte Täter keine Beute gemacht, als sie in der Nacht zum Mittwoch (8.-9.12.) die Büroräume einer Firma in der Gerhart-Hauptmann-Straße heimsuchten. Über die Eingangstür waren die Kriminellen gewaltsam in den Handwerksbetrieb gelangt, hatten sich auf die Suche nach Wertvollem begeben und dabei einen Schaden von mindestens 1500 Euro verursacht. Am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr waren die Spuren der ungebetenen Besucher entdeckt und die Polizei verständigt worden. Die Kripo in Darmstadt (21/22) ist nun mit dem Fall betraut und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell