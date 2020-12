POL-DA: Riedstadt-Goddelau: Kriminelle plündern Auto/Rund 10.000 Euro Schaden

Polizeipräsidium Südhessen

Ein auf dem Parkplatz einer Sporthalle im Akazienweg geparkter Mercedes, geriet in der Nacht zum Mittwoch (09.12.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in den Innenraum und bauten anschließend die kompletten Armaturen der Mittelkonsole, das gesamte Multimediasystem sowie das Lenkrad aus. Es entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

