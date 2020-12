Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Friseurgeschäft im Visier Krimineller

Polizei sucht Zeugen nach Einbruchversuch

DarmstadtDarmstadt (ots)

In der Zeit zwischen Dienstagabend (8.12.) und Mittwochmorgen (9.12.) hatten es Kriminelle auf ein Friseurgeschäft in der Heidelberger Straße nahe Ecke Goethestraße abgesehen und versucht die Haupteingangstür aufzuhebeln. Glücklicherweise hielt die Tür der gewaltsamen Einwirkung stand. Die Täter flüchteten ohne Beute. Am Mittwochmorgen wurden ihre Spuren und der verursachte Schaden in rund 400 Euro Höhe entdeckt und die Polizei verständigt. Diese hat ein Verfahren eingeleitet und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei den Beamten (Kommissariat 21/22), zu melden. Unter der Rufnummer 06151/9690 werden alle sachdienlichen Hinweise entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell