Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Trebur-Geinsheim: Vier Gartenhütten aufgebrochen/Zeugen gesucht

TreburTrebur (ots)

Auf einem außerhalb von Geinsheim an einem See gelegenen Kleingartengelände, brachen Unbekannte in der Zeit zwischen Samstag (05.12.) und Dienstag (08.12.) insgesamt vier Gartenhütten auf.

Die Täter verschafften sich jeweils gewaltsam durch die Türen Zugang in die Gartenhäuser und durchsuchten die Hütten anschließend nach Wertgegenständen. Ihnen fielen nach gegenwärtigem Ermittlungsstand lediglich 60 Euro aus einem Sparschwein in die Hände. Durch ihr rabiates Vorgehen hinterließen die Unbekannten aber einen Schaden von rund 2000 Euro.

Hinweise von Zeugen werden erbeten an die Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750.

