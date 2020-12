Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Über 30 Gramm Kokain in der Hosentasche/34-Jähriger in Haft

RüsselsheimRüsselsheim (ots)

Zivilfahnder der Polizeidirektion Groß-Gerau stoppten am Montagabend (07.12.), gegen 17.15 Uhr, am Gabelsberger Platz ein mit fünf Personen besetztes Auto. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle fanden sie bei einem 34 Jahre alten Fahrzeuginsassen über 30 Gramm Kokain in dessen Hosentasche. Zudem hielt sich der Mann illegal im Bundesgebiet auf. Die Fahnder beschlagnahmten das Kokain.

Der 34-Jährige wurde festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt einem Haftrichter vorgeführt, der gegen den Mann die Untersuchungshaft anordnete. Der 34-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu verantworten haben.

