Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: 58-Jähriger vorläufig festgenommen

Polizei beendet Autofahrt mit 2,12 Promille

ViernheimViernheim (ots)

Einen guten Riecher hatten am Dienstagabend 8.12.) Beamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheim, nachdem sie einen alkoholisierten Autofahrer gestoppt hatten. Der 58-jährige Mitsubishi-Fahrer aus Viernheim wurde um kurz nach 20 Uhr in der Kirschenstraße für eine Routinekontrolle angehalten. Der durchgeführte Alkoholtest zeigte 2,12 Promille an. Es folgte die vorläufige Festnahme und eine Blutentnahme auf der Wache. Hier wurde auch sein Führerschein sichergestellt und Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet.

