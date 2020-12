POL-ERB: Unfallzeugen gesucht

Polizeipräsidium Südhessen

Unfallzeugen gesucht

Oberzent

Am Dienstagabend (08.12.) zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr kam es in Beerfelden in der Mümlingtalstraße in Höhe der Hausnummer 13 zu einem Verkehrsunfall. Ein unbekannter Unfallverursacher kollidierte mit dem Außenspiegel eines schwarzen Opel, der in der Mümlingstalstraße geparkt war.

Zeugen die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Erbach unter der Telefonnummer 06062 / 953-0 zu melden.

