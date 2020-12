Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Höchst im Odenwald: Vermisste Frau aus Höchst aufgefunden

Höchst im OdenwaldHöchst im Odenwald (ots)

Seit Dienstagnachmittag (08.12.) war aus einem Altenwohnheim in Höchst im Odenwald eine 88-jährige Frau vermisst worden (wir hatten darüber berichtet). Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen, in die zeitweise auch der Polizeihubschrauber eingebunden war, konnte die Rentnerin zunächst nicht gefunden werden. Durch die Polizei wurde auch eine Rettungshundestaffel mit Personenspürhunden angefordert. Im Zuge der Suchmaßnahmen und der eingeleiteten Öffentlichkeitsfahndung gingen bei der Polizeistation Höchst mehrere Hinweise zur Laufrichtung der Vermissten ein. Auf Grund der Hinweise wurde der Polizeihubschrauber nochmals zum Einsatz gebracht. Er konnte die Dame schließlich gegen 23:25 Uhr im Wald nordwestlich des Ortsteiles Hetschbach, abseits eines Weges in einer Mulde liegend, lokalisieren und Polizei und Rettungskräfte heranführen. Die aufgefundene Frau erlitt nach ersten Erkenntnissen keine ernsthaften Verletzungen, war aber unterkühlt. Sie wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Noch ein Hinweis für die Medienvertreter: Bitte die Personenfahndung und das in der Erstmeldung bereitgestellte Lichtbild löschen - Vielen Dank Gefertigt: EPHK René Bowitz, Polizeiführer vom Dienst, Tel.: 06151/969-3030

