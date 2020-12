Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Straßenbahn bei Verkehrsunfall entgleist. Aufwändige Bergungsarbeiten, jedoch keine Verletzten.

DarmstadtDarmstadt (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es in der Holzstraße in Darmstadt zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem PKW. Ein 43-jähriger BMW-Fahrer Darmstadt wollte von der Holzstraße nach links in die Schustergasse abbiegen und übersah hierbei die parallel fahrende Straßenbahn. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand glücklicherweise niemand verletzt. Allerdings verkeilte sich die entgleiste Straßenbahn mit dem BMW, weswegen die Feuerwehr noch bis in die frühen Abendstunden mit der Bergung beschäftigt war. Neben zwei Streifen des 1. Polizeireviers waren zur Verkehrsregelung auch zwei Streifen des Darmstädter Ordnungsamtes, ein Rettungswagen und die Darmstädter Berufsfeuerwehr mit 10 Feuerwehrleuten und schwerem Gerät vor Ort im Einsatz. Für die Bergungsarbeiten musste die Holzstraße voll gesperrt werden. Infolge dessen kam es im Stadtgebiet zu Verkehrsbehinderungen. Für die Dauer der Sperrung wurde der Schienenersatzverkehr mit Bussen gewährleistet.

Berichterstatter: Ickenroth, POK Gesteuert: Scheib, POK

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg

1. Polizeirevier

Bismarckstraße 16

64293 Darmstadt

Telefon: 06151 / 969-3610

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell