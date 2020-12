Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Brand in Wohnhaus

78-Jähriger leicht verletzt

PfungstadtPfungstadt (ots)

Am Dienstagmittag (8.12.) kam es "An der Römerstraße" zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus.

Ein 78 Jahre alter Bewohner stellte gegen 14.50 Uhr Rauchgeruch in seiner Wohnung fest. In diesem Zusammenhang bemerkte er, dass der Rauch aus dem Keller kam. Daraufhin alarmierte der 78-Jährige umgehend die Feuerwehr. Diese konnte die Flammen schnell unter Kontrolle bringen und das Feuer löschen. Ersten Erkenntnissen zufolge, gerieten mehrere Akkus in einem Kellerraum in Brand. Der 78-Jährige Bewohner wurde nach derzeitigem Kenntnisstand mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden wird insgesamt auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Die Wohnungen sind nach jetzigem Stand nicht bewohnbar. Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar.

