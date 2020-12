Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Geldbeutel lockt Diebe an

Lassen Sie keine Wertgegenstände im Auto zurück!

Groß-UmstadtGroß-Umstadt (ots)

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde hat ein in einem Auto zurückgelassener Geldbeutel am Samstagnachmittag (5.12.) Diebe angelockt. Nur wenige Minuten, zwischen 15.15 Uhr und 15.30 Uhr, reichten den Tätern aus, den in der Pfälzer Gasse abgestellten Golf nach Wertgegenständen zu durchsuchen und sich den Geldbeutel zu schnappen. Mit der Geldbörse erbeuteten die Täter rund 250 Euro sowie diverse Scheckkarten.

Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Dieburg ist mit dem Fall betraut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich zu melden (Rufnummer 06071/96560).

