Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Dieb hat es auf Autoreifen abgesehen

Polizei ermittelt und sucht Zeugen

DarmstadtDarmstadt (ots)

Bei dem Versuch, vier Reifen samt Felgen von einem in der Elisabeth-Selbert-Straße geparkten schwarzen Mercedes abzumontieren ist ein noch unbekannter Täter in der Nacht zum Montag (6.-7.12.) offenbar gestört worden. Mit einem Wagenheber hatte der Unbekannte bereits das Fahrzeug aufgebockt und sich an den Reifen zu schaffen gemacht. Glücklicherweise brach er sein kriminelles Vorhaben aus noch nicht bekannten Gründen ab und flüchtete. Jetzt ermittelt die Polizei in Darmstadt (EDC) wegen des versuchten Diebstahls und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 Zeugenhinweise entgegen.

