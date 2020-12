Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach Einbruchsversuch in Einfamilienhaus gesucht

Fenster halten Hebelversuchen stand

Täter verursachen hohen Sachschaden

DarmstadtDarmstadt (ots)

Bei den Versuchen mehrere Fenster eines Einfamilienhauses in der Seekatzstraße gewaltsam aufzubrechen, haben bislang noch unbekannte Täter, in der Zeit zwischen Samstag (5.12.) und Montagnachmittag (7.12.), einen Schaden von rund 5000 Euro verursacht. Die Fenster hielten dem kriminellen Vorhaben glücklicherweise stand und so machten die Täter keine Beute. Die Darmstädter Kripo ermittelt wegen des versuchten Einbruchsdiebstahls und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

