Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Alsbach: Katalysator aus Opel entwendet

Alsbach-HähnleinAlsbach-Hähnlein (ots)

In der Zeit zwischen Samstag (5.12.) und Montag (6.12.) haben sich noch unbekannte Täter an einem im Starkenburgring abgestellten Opel zu schaffen gemacht und den Katalysator des Wagens ausgebaut. Mit ihrer Beute flüchteten sie. Möglicherweise konnten die Kriminellen bei ihrem Vorgehen beobachtete werden? Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 06157/95090 an die Beamten der Dezentralen Ermittlungsgruppe in Pfungstadt erbeten.

