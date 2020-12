Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Ungebetene Gäste im Vereinsheim

Täter flüchten ohne Beute

500 Euro Schaden

GriesheimGriesheim (ots)

Einen Schaden von mindestens 500 Euro haben bislang noch unbekannte Täter bei ihrem Einbruch in ein Vereinsheim in der Schülerstraße angerichtet. Am Dienstag (8.12.), kurz vor 1 Uhr, hatten sich die Unbekannten gewaltsam Zugang zu den Räumen verschafft. Innerhalb des Gebäudes versuchten sie zudem eine weitere Tür mit brachialer Gewalt zu öffnen, als sie bei ihrem Vorhaben mutmaßlich gestört wurden und sofort die Flucht ergriffen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand machten die Kriminellen keine Beute. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe von der Griesheimer Polizei ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise zu den Tätern unter der Rufnummer 06155/83850 entgegen.

