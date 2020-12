Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Unfallverursacher durchbricht Bahnschranke und flüchtet

EppertshausenEppertshausen (ots)

Am Montag, den 07.12.2020 kam es gegen 11:30 Uhr am halbseitig beschrankten Bahnübergang in der Hüttenstraße in Eppertshausen zu einem Verkehrsunfall.

Der Verursacher des Unfalls flüchtete hierbei unerkannt. Die Schranken am dortigen Bahnübergang, die zum Unfallzeitpunkt geschlossen waren, wurden für beide Fahrtrichtungen bei dem Zusammenstoß abgerissen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Der Bahnverkehr musste gesondert geregelt und der Bahnübergang für eine Dauer von ca. 1,5 Stunden voll gesperrt werden. Bei dem Fahrzeug könnte es sich um eine Zugmaschine mit Auflieger gehandelt haben, welches anschließend in Richtung Ortsmitte gefahren ist. Der LKW könnte aufgefallen sein, da für den dortigen Bereich ein Durchfahrtsverbot für dieses Fahrzeuggespann besteht.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet oder Hinweise auf ein beschädigtes Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06071/9656-0 bei der Polizei Dieburg zu melden.

Berichterstatter: PK Wanko

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg

Polizeistation Dieburg

Groß-Umstädter-Straße 82

64807 Dieburg

Hotz, POK´ in

Telefon: 06071 / 9656-0

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell