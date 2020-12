Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Neckarsteinach: Unbekannte brechen Baustellencontainer auf

NeckarsteinachNeckarsteinach (ots)

Unbekannte haben im Laufe des Wochenendes einen Baustellencontainer in Neckarhausen aufgebrochen. Zwischen 18 Uhr am Freitag (04.12.) und 7 Uhr am Montag (07.12.) hobelten die Kriminellen eine Tür zum Container in Lanzenbach auf und gelangten in das Innere. Hieraus entwendeten sie unter anderem einen Radiator, mehrere Bohrer unterschiedlicher Ausführung und Beinlinge. Der Gesamtwert der Beute dürfte bei mehreren Hundert Euro liegen. Zeugen, denen zur Tatzeit Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06207/9405-0 bei der Polizeistation Wald-Michelbach zu melden.

