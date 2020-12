Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Schnelle Festnahme nach Einbruch in Pizzeria

Zeuge reagiert vorbildlich

DarmstadtDarmstadt (ots)

Eine 23 Jahre alte Frau aus Heddesheim hatte zusammen mit ihren zwei 23 und 29 Jahre alten Begleitern am frühen Samstagmorgen (5.12.) offenbar nichts Gutes im Sinn. Das Trio steht in dem Verdacht in eine Pizzeria in der Dieburger Straße eingebrochen zu sein. Dem Hinweis eines Zeugen, der das Trio gegen 5 Uhr beim Verlassen der Gaststätte beobachten konnte war es zu verdanken, dass die Flucht der Kriminellen in ihrem Fiat Punto nur kurz währte. Weil ihm die Situation verdächtig vorkam und er zugleich den Schaden an der Tür des Geschäfts bemerkte, informierte er sofort die Polizei. Diese leitete unmittelbar eine Fahndung ein und mit Hilfe seiner Beschreibungen stellten die Beamten des 1. Reviers die Flüchtenden noch in Tatortnähe. Bei der Überprüfung der jungen Frau und ihren Begleitern aus Mannheim sowie der Durchsuchung des Autos, stellten die Ordnungshüter Beweismaterial sicher. Darunter mehr als 900 Euro Bargeld, ein Brecheisen und diverse Maskierungsgegenstände. Neben dem Verdacht des besonders schweren Diebstahls wird sich die Heddesheimerin, die das Fluchtauto lenkte, zusätzlich wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und des Fahrens unter dem Einfluss von Drogen strafrechtlich verantworten müssen. Das Trio wurde festgenommen, auf der Polizeistation erkennungsdienstlich behandelt und nach Abschluss alle Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

