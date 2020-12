Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kontrolle endet mit mehreren Strafanzeigen

15-Jähriger auf Motorroller ohne Führerschein und Versicherungsschutz gestoppt

DarmstadtDarmstadt (ots)

Die Kontrolle eines Jugendlichen, den Polizeibeamte des 1. Polizeireviers am Sonntagnachmittag (6.12.) in der Pallaswiesenstraße stoppten, endete mit der Einleitung mehrerer Strafverfahren. Gegen 16.30 Uhr hatte der 15-jährige Darmstädter die Aufmerksamkeit der Beamten auf sich gezogen. Sie stoppten den jungen Mann und stellten bei seiner Überprüfung fest, dass er keinen Führerschein hatte und zudem kein Versicherungsschutz für sein Fahrzeug bestand. Mit schwarzer Farbe hatte er offenbar das Kennzeichen übermalt, was zusätzlich den Verdacht der Urkundenfälschung begründete. Den jungen Mann drohen nun gleich mehrere Verfahren in denen er sich strafrechtlich verantworten muss.

